Samp-Genoa squadra insieme per le aziende danneggiate dal crollo del ponte

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Sampdoria e Genoa si uniscono per una volta e mettono in campo una squadra insieme per giocare una partita per le aziende danneggiate dal crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto scorso ha causato 43 vittime. L'iniziativa si chiama "Facciamo squadra per Genova". La mista di Samp-Genoa, denominata 'Genova' affronterà al Ferraris il 27 aprile (ore 20) la 'Superba' una squadra composta da ex calciatori di Sampdoria e Genoa che hanno lasciato l'agonismo e giocatori ancora in attività che hanno vestito le maglie dei due club. L'incasso sarà devoluto alle aziende che hanno subito danni per il crollo del viadotto autostradale. "Non sarà solo una partita benefica, ma un momento di coesione per Genova e i genovesi, uniti sotto la bandiera della solidarietà", dicono gli organizzatori. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su Italia 1.