Bimba di 10 anni anni investita da auto, è grave

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Due gravi incidenti questa mattina in provincia di Genova. A Creto, alle spalle della Valbisagno, una bambina di 10 anni è stata investita da un'auto mentre attraversava la provinciale. La piccola è stata trasferita in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini: ha subito diverse fratture.

In valle Scrivia, a Isola del Cantone, un centauro di 18 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale San Martino con l'elicottero dei vigili del fuoco dopo essersi scontrato con un'autovettura.