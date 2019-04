Giampaolo: errori che gridano vendetta

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - C'è tanto rammarico in Marco Giampaolo dopo il 3-0 subito dal Bologna. Battuta a vuoto per la sua Sampdoria e la rincorsa all'Europa è in salita, complici gli errori individuali dei suoi: "Fino all'intervallo non eravamo andati male e durante il riposo ho detto alla squadra che la partita sarebbe ruotata intorno agli episodi. Purtroppo sono stati tutti favorevoli al Bologna, ma pure per demeriti nostri: abbiamo preso tre gol che gridano vendetta, frutto di errori individuali". Per Giampaolo "il 3-0 finale è una punizione eccessiva per quello che è stato lo svolgimento della partita.

Ora non possiamo più sbagliare".