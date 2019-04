Cade da moto durante fuoripista e muore

In moto fuoripista, un genovese di 51 anni è morto dopo una caduta nei boschi della zona di Valle Barca, a Voltaggio, nell'Alessandrino. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri non escludono che a causare la caduta possa essere stato un malore: nessuno degli amici della vittima, che era l'ultimo di una fila di moto, ha visto nulla.