Bologna sveglia Samp,addio sogno europeo

(ANSA) - GENOVA, 20 APR - Il Bologna causa un brutto risveglio alla Sampdoria. I blucerchiati sognavano un successo al Dall'Ara per cullare l'idea di un piazzamento che vale l'Europa. Giampaolo lo aveva detto chiaramente: è decisiva per continuare a collare un sogno. La squadra non è riuscita nell'impresa, non è stata in grado di fare il salto di qualità e di maturità. Ha tenuto un tempo, poi un pasticcio tra Audero e Tonelli, un eurogol su punizione di Pulgar e una grave incertezza di Audero su conclusione di Orsolini hanno dato il successo al Bologna con la Sampdoria che è stata in partita solo nella prima fase della gara.