Vessillo di Genova sventola a De Ferrari

Il presidente della Regione Liguria e il sindaco di Genova hanno srotolato oggi la grande bandiera di Genova, lunga 10 metri e larga 8, sulla facciata del Palazzo della Regione in occasione della Festa della Bandiera del 23 aprile.

La cerimonia è stata seguita da molti curiosi. Oltre a quella odierna, Regione Liguria ha preparato due bandiere per i terrazzi del Teatro Carlo Felice, una per il pennone della Torre Grimaldina di Palazzo Ducale, due da fare sventolare al Porto Antico di Genova e altre 16 da posizionare sui lampioni nella stessa area. Una bandiera viene sistemata anche all'arco dei Caduti di piazza della Vittoria e una al monumento di Quarto.