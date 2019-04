Rapallo fa festa dopo la mareggiata

Rapallo festeggia la rinascita dopo la mareggiata di ottobre. Toglie dalle scogliere anche gli ultimi yacht rimasti incagliati e per le feste di Pasqua riapre tutti i locali del lungomare danneggiati dalla forza del mare. A certificare il ritorno alla normalità, l'arrivo dei turisti e la risistemazione del lungomare, abbellito dalle composizioni floreali, ripulito dai cantieri e ridipinto col tradizionale colore rosso. Tra le numerose iniziative per festeggiare la ripresa torna l'Uvo Gigante al Chiosco della Musica che il giorno di Pasqua allieterà centinaia di bambini.

Organizzata dal Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi con il patrocinio del Comune di Rapallo, la festa porta in dono a tutti i partecipanti un uovo di cioccolato e ai più fortunati anche un regalo che uscirà dall'uovo gigante quando verrà colpito con un martello dai bambini.