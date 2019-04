Conte, norme per Genova, presto ci torno

(ANSA) - ROMA, 19 APR - "Mentre procedono alacremente a Genova i lavori di demolizione delle pile del ponte Morandi e siamo tutti con gli occhi puntati sulla fase di ricostruzione, ieri in Consiglio dei ministri abbiamo approvato una norma tanto attesa dai cittadini della 'zona arancione'". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. "Avevo preso l'impegno agli inizi di marzo quando mi sono recato nel quartiere di Sampierdarena: nel 'decreto sblocca cantieri' pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale abbiamo introdotto norme per l'erogazione degli indennizzi ai cittadini e alle imprese che tutti i giorni stanno subendo disagi a causa del cantiere per la ricostruzione del Ponte", sottolinea. "Tornerò presto a Genova, il governo è sempre al fianco dei genovesi e del commissario Bucci per il rilancio della città".