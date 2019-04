Offese Superga,dirigente Savona si scusa

(ANSA) - TORINO, 18 APR - "Ho scritto una sciocchezza, ho sbagliato. Sono molto dispiaciuto": si scusa così, interpellato dall'ANSA, Claudio Corace, dirigente del Savona che si è dimesso, dopo essere stato sospeso dalla società, per le frasi irriguardose pronunciate sui social sul Grande Torino.

La Juve era appena stata eliminata dalla Champions League, quando Corace, tifoso bianconero, ha lasciato un messaggio sulla pagina Fb di un amico del Toro: "Beati i granata che non hanno problemi di coppa, ma solo di voli aerei...". A una settimana dalle celebrazioni dei 70 anni di Superga, quel post non è passato inosservato. Il Savona (serie D) lo ha sospeso e l'assessore allo Sport della città ligure, Maurizio Scaramuzza, ne ha stigmatizzato il comportamento. "Ho fatto una battuta di cattivo gusto e fuori luogo", ammette Corace, che ha scritto una lettera di scuse al presidente del Torino, Urbano Cairo. "Spero di scusarmi anche di persona", aggiunge l'uomo, che intende recarsi sulla tomba degli Invincibili per rendere loro omaggio.