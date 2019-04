L'Hamburg Ballet ha danzato per Genova

(ANSA) - GENOVA, 18 APR - Successo al Teatro della Corte di Genova per l'esibizione dell'Hamburg Ballett che ha danzato per regalare fondi alle vittime di Ponte Morandi. Nove solisti della Compagnia tedesca hanno accolto l'invito del genovese Jacopo Bellussi, che a 11 anni è andato all'estero a studiare danza, per regalare la performance alle vittime della tragedia. Il sindaco Marco Bucci ha ringraziato Bellussi che il 14 agosto scorso come tanti è rimasto choccato dalla tragedia. Con 8 ballerini della Compagnia ha rinunciato alle ferie per regalare lo spettacolo con il direttore artistico e coreografo John Neumeier. I danzatori hanno ballato classico e moderno, storici pas de deux ("Schiaccianoci" e "Don Chisciotte") e coreografie moderne e create per l'occasione come "Omaggio a Genova" di Aleix Martinerz: un assolo di Bellussi sulle note della Passacaglia di Biber eseguita dal violinista Giulio Plotino e contrappuntato da un testo di Martina Puccini letto da Carla Signoris.