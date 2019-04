Festa Bandiera, Consiglio è biancorosso

Bandiere di Genova sono state distribuite dai segretari comunali a tutti i consiglieri e assessori presenti in aula rossa di Palzzo Tursi in vista della nuova Festa della Bandiera di Genova, istituita dal Comune per il 23 aprile. La distribuzione è stata voluta dal sindaco Marco Bucci che da subito ha sostenuto l'idea di una giornata dedicata alla storia della città con celebrazioni e festeggiamenti pubblici. Le bandiere con la croce rossa su sfondo bianco, simbolo di San Giorgio, sono state esposte sugli scranni dell'aula. Lo hanno fatto tutti gli esponenti della giunta, i consiglieri di maggioranza e solo due di opposizione, Fabio Ceraudo del M5S e Maurizio Avvenente, Pd. Le bandiere sono distribuite in questi giorni anche ai cittadini genovesi o a chiunque ne faccia richiesta negli uffici di informazioni turistiche del Comune al porto antico e in via Garibaldi e in alcuni mercati all'aperto.