Con auto in dehor negozio, due feriti

(ANSA) - OLIVETTA SAN MICHELE (IMPERIA), 16 APR - Una donna di 62 di Entracque (Cuneo), ha perso il controllo della propria auto, un fuoristrada Suzuki Jimny, sulla statale 20 della val Roya, nel Comune di Olivetta San Michele, finendo nel dehor di un negozio di giardinaggio dove ha travolto il titolare, di 44 anni e il figlio, di circa 15 anni. I tre sono rimasti seriamente feriti - il ragazzo è stato portato in elicottero al Santa Corona di Pietra Ligure - ma non sono in pericolo di vita anche se il ricovero è avvenuto in "codice rosso". Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, con i vigili del fuoco e i carabinieri. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non è ancora chiaro, se la donna sia uscita fuori strada cappottandosi sul marciapiede per un colpo di sonno o per altri motivi. E' stata sottoposta a accertamenti per verificare l'eventuale assunzione di alcol, farmaci o stupefacenti. Ingenti i danni alla struttura. La vettura ha anche abbattuto dei pilastri in cemento.