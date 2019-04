Volotea, da Genova 4 nuove destinazioni

(ANSA) - GENOVA, 17 APR - Volotea festeggia i due anni dall'inaugurazione della base all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e annuncia 4 nuove rotte per Corfù, Malaga, Malta e Pantelleria. Destinazioni estive che fanno salire a 20 il totale delle rotte della compagnia dal capoluogo. E da venerdì prossimo ripartirà il volo per Madrid. Il collegamento con Corfù partirà il 4 giugno, Malaga e Malta il 5 giugno e Pantelleria il 15 giugno. "Per la prima volta partiremo da Genova verso Malta - ha spiegato Valeria Rebasti di Volotea - I nostri collegamenti a Genova sono in esclusiva al 90%: cioè delle 20 destinazioni collegate 18 sono raggiungibili solo a bordo dei nostri aeromobili". L'obiettivo è continuare a crescere a livello nazionale e a Genova, anche come occupazione: oggi la compagnia nel capoluogo conta 50 addetti ma sta valutando nuove assunzioni in vista dell'estate, mesi di traffico più intenso. "Lo scorso anno a Genova abbiamo trasportato oltre 415 mila passeggeri, quest'anno abbiamo in vendita 450 mila posti", dice Rebasti.