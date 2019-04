Inediti bulini di Dürer a Genova

Il museo di Palazzo Bianco a Genova ospita per la prima volta una cinquantina di incisioni a bulino inedite, provenienti da una collezione privata donata al Comune di Genova, del maestro del rinascimento tedesco Albrecht Dürer.

La mostra, dal titolo 'Albert Dürer (1471-1528) - Capolavori a bulino', permette di ammirare 54 bulini e 2 acqueforti. Si tratta di stampe di diversi contenuti, di varie tecniche e di cronologie varie che permettono di seguire l'evolversi e lo stile. Diversi i temi: si passa da quelli tipici del nord fino all'influenza italiana dove in bulino hanno come oggetto la Madonna con il bambino. I fogli esposti mettono in evidenza la raffinatezza della tecnica, i finissimi dettagli e la plasticità delle figure nelle incisioni. Il visitatore, dal 18 aprile al 30 giugno, potrà osservare le opere grazie a una lente d'ingrandimento che gli sarà data all'ingresso. "Si tratta di una mostra che va vista con la lente per apprezzarne ogni tratto" dice l'assessore alla Cultura Barbara Grosso.