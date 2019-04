Hamburg Ballet regala Gala per il ponte

(ANSA) - GENOVA, 15 APR - Jacopo Bellussi è un giovane ballerino genovese che diversi anni fa ha lasciato la sua città per studiare all'Hamburg Ballet dove oggi lavora. Ma non si è dimenticato di Genova e il 14 agosto scorso come tanti altri genovesi sparsi per il mondo è rimasto choccato nel vedere le immagini del ponte Morandi. Da lì la decisione di "fare" qualcosa per aiutare le vittime di quella catastrofe. Il suo progetto è stato raccolto con entusiasmo dai colleghi e fatto proprio dal Comune di Genova. Mercoledì al Teatro della Corte (ore 20,30), dunque, nove danzatori dell'Hamburg Ballet, una delle più importanti compagnie di danza al mondo, diretta dal coreografo John Neumeier, offriranno alla città un Gala di danza "Omaggio a Genova", il cui incasso andrà al quartiere e alle famiglie colpite dal crollo del Ponte Morandi.