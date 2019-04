Atp Montecarlo: Fognini al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 15 APR - Fabio Fognini avanza al 2/o turno del torneo di Montecarlo, in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato. Il tennista ligure ha superato in rimonta, per due set a uno, il russo Andrey Rublev col punteggio di 4-6 7-5 6-4.