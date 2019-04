Prandelli, fallo su gol e rosso ingiusto

(ANSA) - GENOVA, 14 APR - Attacca l'arbitro Cesare Prandelli al termine del derby perso con la Sampdoria. "Sono molto, molto arrabbiato, è la terza partita che giochiamo in dieci", dice.

"Il Var deve controllare il primo gol: c'era un fallo plateale su Romero. Clamoroso poi il secondo episodio: il rigore ci può stare ma non ci sta l'espulsione. In questo modo è chiaro che in dieci diventa molto complicato, eppure nonostante questo abbiamo cercato di accorciare e la squadra ha reagito. Ai miei giocatori non posso rimproverare nulla. E' una partita che vorrei rigiocare sempre, tante emozioni ma anche una grande delusione".