Samp, in 300 sotto ritiro prederby

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Tifosi della Sampdoria scatenati questa sera sotto il ritiro pre gara della squadra in vista del derby di domani col Genoa. Erano almeno trecento che si sono dati appuntamento sotto l'hotel in Corso Europa nel levante cittadino per caricare la squadra in vista della stracittadina.

Un bagno di folla per Giampaolo e i suoi ragazzi che poi sono scesi per ringraziare i tifosi per la straordinaria dimostrazione di affetto. Cresce l'attesa e oggi a Bogliasco, che ospita il quartier generale della Sampdoria, all'inizio della salita che porta al centro sportivo Mugnaini è apparso uno striscione gigantesco: 'Chi si accontenta gode… e perderà'.