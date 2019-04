Preso scippatore di telefoni sui bus

(ANSA) - GENOVA, 13 APR - Individuava la vittima sull'autobus affollato - una persona impegnata a usare il proprio smartphone o tablet - attendeva una fermata in prossimità di un vicolo del centro storico di Genova e al momento dell'apertura delle porte strappava via il telefono dalla mani del passeggero e scappava fuori facendo perdere le proprie tracce nel dedalo dei carruggi.

La squadra mobile di Genova lo ha arrestato attribuendogli almeno tre colpi commessi tra l'11 e il 15 gennaio. In manette è finito Riad Salem, genovese di 25 anni. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane aveva un modus operandi ben definito che ha usato almeno tre volte in appena 5 giorni rispettivamente presso le fermate di piazza Fontane Marose, piazza Portello e via XX Settembre. I poliziotti hanno visionato le telecamere della zona e anche grazie alla descrizione delle vittime che avevano indicato un particolare abbigliamento sono riusciti a individuare Salem, senza fissa dimora, pregiudicato .