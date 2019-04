Toti consegna richiesta Autonomia alla ministra Stefani

"Abbiamo consegnato al ministro degli Affari regionali Erika Stefani la delibera con la richiesta in via formale del percorso di autonomia diversificata della Regione". Lo ha annunciato il governatore Toti al termine di un incontro con la ministra. La richiesta ha anche "le schede tecniche allegate, preparate dagli uffici e frutto del lavoro del vice presidente Viale con tutti gli uffici e gli stakeholder regionali", ha aggiunto Toti sottolineando di immaginare un incontro con la ministra a Roma "quando l'agenda lo consentirà".

La richiesta presentata a Stefani "punta su maggiori forme di autonomia su molte materie, non tutte le materie che hanno chiesto le grandi regioni come la Lombardia e il Veneto, ma alcune particolarmente importanti per noi, soprattutto portualità, Infrastrutture, autostrada, demanio marittimo, permessi ambientali e poi la sanità, in una regione che morfologicamente per il suo territorio ha bisogno di particolare attenzione non sempre è uniformabile agli standard nazionali".