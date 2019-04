Seven Seas apre stagione a Portofino

La nave Seven Seas Voyager ha aperto la stagione delle crociere a Portofino. Partita dal Principato di Monaco e diretta a Bastia, è arrivata oggi in rada e ha sbarcato 683 crocieristi, provenienti da tutto il mondo.

"La Marina di Portofino è felice di inaugurare la stagione delle navi in rada con la strada provinciale 227 nuovamente aperta" ha commentato il direttore generale della Portofino Servizi Turistici, Giancarlo Linari. Alcune settimane fa era arrivata Arethusa, cinquanta passeggeri, ma si trattava di un trasferimento di approdo dal porto danneggiato di Santa Margherita Ligure. Seven Seas Voyager segna invece ufficialmente l'avvio di stagione. Ad aprile sono previsti 3 scali, a maggio il numero salirà a quota 24.