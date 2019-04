Principe di Seborga lascia la corona

(ANSA) - SEBORGA (IMPERIA), 12 APR - Con una lettera inviata al Consiglio della Corona dell'autoproclamato Principato di Seborga, nell'entroterra di Bordighera, il principe Marcello I (al secolo Menegatto) ha annunciato l'intenzione di rinunciare irrevocabilmente alla carica "per motivazioni di natura personale e familiare". Il Consiglio della Corona, che è chiamato a esercitare la reggenza dello Stato in caso di vacanza del principe ha comunicato che attende di ricevere al più presto Marcello I per un ultimo confronto. Menegatto era stato eletto nell'aprile del 2017 al suo secondo mandato della durata di sette anni. Finisce così la storia principesca dell'imprenditore lecchese di 41 anni (il principato è nato nel 1963 con il floricoltore Giorgio Carbone, Giorgio I). Menegatto ha riconsegnato corona, targa automobilistica, passaporto diplomatico, carta d'identità. A spingerlo alle dimissioni sarebbero stati gli impegni di lavoro, spesso è a Dubai. "Spero di essere stato all'altezza del compito", ha scritto Menegatto.