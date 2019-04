Giro Appennino ricorda il Ponte e Coppi

(ANSA) - GENOVA, 12 APR - L'80/mo Giro dell'Appennino, domenica 28 aprile, si correrà nel ricordo della tragedia di Ponte Morandi. La corsa, 198,7 km, da Serravalle (Alessadria) a Genova, avrà un traguardo volante in via 30 Giugno, all'altezza del viadotto crollato il 14 agosto scorso in omaggio alle 43 vittime. Sono 21 le squadre iscritte per 161 corridori ma non ci sarà il campione uscente, Giulio Ciccone. Ci saranno invece il vincitore del Laigueglia Velasco, oltre a Celano, Visconti e Gavazzi. Cinque i gran premi della montagna tra la salita della Bocchetta, 8,2 km per la quale resiste il record del 2003 di Gilberto Simoni (21'54") per un totale di 2435 metri di dislivello in salita.

"La Valpolcevera è la culla del Giro dell'Appennino - ha detto Ivano Carozzino, presidente dell'U.S. Pontedecimo che organizza la gara - e non potevamo non pensare alle vittime del crollo. Quest'anno dedicheremo la gara anche a Fausto Coppi nel centenario della nascita con un Gran premio della montagna nel suo paese natale, Castellania".