Schianto tra Tir e Bisarca su A12, due morti

Un tir ha sbandato sull'A12 tra Lavagna e Sestri Levante e ha invaso la carreggiata opposta finendo contro una bisarca carica. L'urto è stato violentissimo.

Secondo quanto riferito da Autostrade per l'Italia, che ha annunciato la chiusura del tratto autostradale, due persone sarebbero decedute. Sul luogo dell'incidente, sono intervenuti soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale, le squadre dei Vigili del Fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia della Direzione primo Tronco di Genova.

Secondo quanto appreso, i due morti sono gli occupanti del tir che trasportava fiori. Ferito il conducente della bisarca.

Autostrade prevede "tempi lunghi" per la riapertura del tratto soprattutto della carreggiata in direzione Livorno dove si trovano i mezzi coinvolti.

Polizia stradale al lavoro per delineare la dinamica dell'incidente che alle 13.50 ha provocato due morti e un ferito sull'A12 per lo scontro tra un Tir e una bisarca che trasportava auto. Secondo una prima ricostruzione, il rimorchio del camion che trasportava fiori e che ha invaso la corsia opposta in A12, avrebbe iniziato a sbandare. L'autista avrebbe sterzato improvvisamente fino a schiantarsi contro la bisarca che procedeva dal l'altro lato. Le due persone a bordo del tir, un italiano di 49 anni e un brasiliano di 24 anni entrambi residenti a Savona, sono morte sul colpo. Nel tratto dove viaggiava la bisarca c'è un restringimento di carreggiata a una corsia (quella di sorpasso) per lavori. Questa circostanza, però, secondo i primi accertamenti non avrebbe influito sulla dinamica. Diverse le ipotesi al vaglio: dal malore del conducente al guasto meccanico, fino alla velocità. Sul posto sono ancora presenti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi del caso. Il tratto autostradale tra Lavagna e Sestri è ancora chiuso.

La chiusura della A12 nel tratto tra Lavagna e Sestri Levante dovuta all'incidente avvenuto alle 13.50 tra un Tir e una Bisarca che ha provocato il decesso di due persone ha mandato in tilt il traffico anche sulla via Aurelia. I mezzi pubblici dell'Atp "sono fermi da ore lungo il tratto tra Sestri Levante e Lavagna e gli autisti non hanno potuto fare altro che spegnere il motore - scrive il direttore operativo di Atp Roberto Rolandelli in una nota -. Per quanto riguarda gli scuolabus nei comuni dove gestiamo il servizio, alcuni mezzi sono rimasti bloccati nel traffico ma non ci sono state conseguenze per gli alunni trasportati che pazientemente attendono di essere portati a casa".