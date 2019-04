'Spaccio perché ho perso il lavoro'

(ANSA) - GENOVA, 11 APR - Si è giustificato dicendo di avere perso il lavoro da poco e per questo avrebbe iniziato a spacciare. Si è difeso così un uomo di 30 anni di Chiavari dopo l'arresto da parte della polizia. Le manette sono scattate dopo un'indagine da parte degli agenti che avevano notato un continuo via vai da un edificio di Via Santa Giulia. Una volta entrati nello stabile, i poliziotti hanno sentito un forte odore di stupefacente. Nel corso della perquisizione sono state trovate 10 dosi di marijuana già confezionate e un involucro con la droga non ancora preparata, per un peso complessivo di 705,68 grammi, oltre a un bilancino di precisione.