Ponte Morandi, 'Sospeso' ricorda Samuele

(ANSA) - MILANO, 10 APR - "Per noi il ponte era una protezione, ci si riparava lì sotto quando pioveva o quando c'era troppo sole, mai avremmo pensato di vederlo cadere". Così Francesco Ciccotti, autore di canzoni, ligure, ha spiegato come è nato il brano 'Sospeso' che sarà su tutte le piattaforme digitali dal 14 aprile. Un progetto sostenuto da RadioMediaset e presentato oggi a Milano dallo stesso autore, da Ilaria Cavo, assessore alla Cultura della Regione Liguria, Pietro Piciocchi, assessore al Bilancio del Comune di Genova e Paolo Salvaderi, ad RadioMediaset. Il ricavato sarà destinato ad una installazione in ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi a Genova il 14 agosto dello scorso anno. Proprio al più giovane di loro, Samuele, che sabato scorso avrebbe compiuto 9 anni, è dedicato il testo. "È un progetto per raccogliere fondi di beneficienza e dare un segnale di rinascita - dice l'assessore Ilaria Cavo - È inevitabile emozionarsi ascoltandolo ma vogliamo usare questo progetto come stimolo e momento di solidarietà".