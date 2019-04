Mibac, 40 mln a Liguria dal 2021 al 2033

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Nel piano pluriennale di investimenti e sviluppo, per il quale il Mibac ha chiesto e ottenuto circa 1 miliardo di euro dal fondo per investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese, sono previsti 52 interventi nella regione Liguria per complessivi 40,7 milioni nel periodo tra il 2021 e il 2033. Lo annuncia lo stesso ministero spiegando che "questi interventi rientrano tra i 966 che il Ministero ha programmato a livello nazionale e che prevedono lavori di edilizia pubblica, prevenzione del rischio sismico, eliminazione delle barriere architettoniche, investimenti di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie e digitalizzazione".