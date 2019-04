Genoa: Preziosi carica squadra per derby

(ANSA) - GENOVA, 10 APR - Il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha visitato la squadra questo pomeriggio al centro sportivo Signorini in vista del derby di domenica. Ha incontrato staff tecnico e giocatori per caricare la squadra in vista di una gara fondamentale non solo per la classifica, in chiave salvezza, ma per tutto l'ambiente genoano.

Preziosi, arrivato poco prima della seduta del pomeriggio, ha tenuto a rapporto la squadra nella sala riunioni arringandola con "poche ma determinate e sentite parole", per poi seguire la seduta a bordo campo assieme ai dirigenti, l'ad Alessandro Zarbano, il dg Giorgio Perinetti e il ds Mario Donatelli.

La scelta di anticipare l'incontro con la squadra rispetto al solito, quando la visita al gruppo avviene alla vigilia delle gare di campionato, è stata dettata dall'intenzione di lasciare tranquilli i giocatori nell'approssimarsi della sfida che si giocherà alle ore 15.