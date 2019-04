In edicole Genova certificati e info

E' stato firmato un protocollo d' intesa tra Comune di Genova, Confesercenti, Fenagi Federazione Giornalai che consente alle rivendite di giornali di erogare servizi demografici online e dare informazioni turistiche. La regia dell'operazione è dell'assessorato ai servizi civici e dell' assessorato al turismo e commercio. Lo scopo è duplice: da un lato agevolare l'accesso ai servizi on-line del Comune, come il rilascio di certificati anagrafici anche ai cittadini privi di strumenti informatici o poco inclini al loro utilizzo, dall'altro creare una rete capillare di mini-uffici turistici, in tutti i quartieri cittadini in grado di soddisfare al meglio, per orari di apertura e visibilità, la crescente domanda turistica. I chioschi aderenti potranno avvalersi di una riduzione del Canone di occupazione spazi e aree pubbliche Cosap calcolata sul numero di servizi resi. A titolo di rimborso spese, i rivenditori di giornali potranno chiedere agli utenti un euro per l'assistenza, il rilascio e la stampa del certificato