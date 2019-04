Piaggio, lavoratori bloccano Genova

I lavoratori di Piaggio Aero, oggi in sciopero, hanno deciso di bloccare il traffico a Genova per accelerare la convocazione dell'incontro chiesto a Roma alla presidenza del consiglio. Prima hanno interrotto la viabilità davanti alla Prefettura, poi hanno deciso di muoversi in corteo verso la rotonda dell'aeroporto, attraversando tutta la città con pesanti disagi al traffico.

"Abbiamo detto al prefetto che noi restiamo qui finché non arriva una data per l'incontro", ha affermato Antonio Apa della Uilm riassumendo le decisioni di Fiom, Fim e Uilm dopo l'incontro con il prefetto Fiamma Spena. "I lavoratori della Piaggio si sono rotti le scatole - aggiunge Alessandro Vella, Fim Cisl - e restano qui finché non arriva una data in cui il Governo finalmente dovrà darci delle risposte". "Il prefetto ha spiegato che la presidenza del consiglio non potrà dare una risposta prima delle 15 - spiega Antonio Caminito, Fiom Cgil - per cui ora andiamo verso la fabbrica e blocchiamo la città".