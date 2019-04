Riapre alle auto strada Portofino

È stata riaperta al traffico veicolare alle 8.10 la provinciale 227 che collega Santa Margherita Ligure a Portofino. Riapre in anticipo sui tempi previsti e dopo la grande festa di ieri pomeriggio che ha richiamato nel borgo 4 mila persone: l'obiettivo era aprire entro Pasqua, è stato possibile farlo con due settimane precise di anticipo, dopo 160 giorni dalla disastrosa mareggiata del 29 ottobre scorso che aveva distrutto la strada. Un tratto nella zona della Cervara resterà a senso unico alternato per circa due mesi, mentre proseguiranno i lavori.

Il semaforo che regola il traffico è posizionato un centinaio di metri prima dello scoglio della Carega L'obiettivo è riaprire a doppio senso entro i primi di giugno. La struttura è stata potenziata e il passaggio pedonale, quando verrà concluso, sarà all'interno della struttura viaria, che risulterà quindi ampliata rispetto alla precedente. Nei prossimi mesi verranno realizzati anche i marciapiedi e rifatti i muraglioni a monte. Sono stati il sindaco di Portofino Matteo Viacava con il suo vicve Giorgio D'Alia, l'assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone e il consigliere della Città Metropolitana di Genova Franco Searega - con Paolo Donadoni, sindaco di Santa Margherita Ligure e il suo vice Emanuele Cozzio, a aprire ufficialmente il passaggio alle auto. "Non so quanti avrebbero scommesso sulla riapertura - ha detto Giampedrone -. Credo pochi. Eppure ci siamo, la strada c'è e entro giugno avremo anche il doppio senso di marcia. Siamo un esempio per l'Italia intera anche nella gestione del post emergenza".