Portofino: Toti, esempio buona politica

(ANSA) - SANTA MARGHERITA LIGURE, 6 APR - La riapertura della strada per Portofino "è un esempio di efficacia, di buona politica, di buona collaborazione e di voglia di rinascita di questa regione". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti, in occasione della riapertura della provinciale 227 tra Santa Margherita e Portofino, distrutta dalla mareggiata del 29 ottobre scorso. La strada sarà resa percorribile da domani con senso unico alternato.

"Quello che abbiamo fatto - ha detto Toti - è un esempio che in Liguria le promesse si mantengono e credo che mantenere le promesse e dimostrare la capacità di compiere questi interventi sia un ottimo modo per avvicinare i cittadini alla politica". La festa per la riapertura della strada è caratterizzata da un corteo di circa mille bambini delle scuole dei comuni di Santa, Portofino e Rapallo: tutti indossano una maglietta bianca con la scritta "Primavera del Tigullio".