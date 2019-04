Ponte Genova: Salvini, manca virgola per indennizzi

(ANSA) - GENOVA , 6 APR - Per i residenti a ridosso del cantiere del Morandi "manca una virgola del presidente del Consiglio che spero venga messa nell'arco di qualche giorno". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a chi attende lo sblocco degli indennizzi per i disagi dei cantieri di demolizione e ricostruzione del viadotto. "I soldi ci sono, la volontà c'è, se qualcuno deve fare ancora qualcosa che lo faccia e lo faccia in fretta" ha aggiunto. "Manca una virgola da parte del governo, ci vuole poco. Di decreti in passaggio per il consiglio dei ministri ce n'è a iosa. Il sindaco ha soldi, volontà e idee chiare. Il presidente del consiglio mette un timbro e si parte".

(ANSA).