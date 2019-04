Libro con foto inedite per 140 anni YCI

(ANSA) - GENOVA, 5 APR - Lo Yacht Club Italiano festeggia i 140 anni e il ritorno della grande vela olimpica a Genova con un volume di foto inedite che ripercorrono la sua storia attraverso le regate che, dal 1879, costituiscono il Dna del circolo genovese. Lo Yci, all'epoca ancora con la denominazione Reale Yacht Club Italiano, nasce nel 1879 attestandosi come uno dei più antichi del Mediterraneo. Genova, con la nascita del suo Yacht Club, è stata la culla della vela sportiva in Italia: dal Club sono nati i principali circoli italiani, i primi soci Yci, verso la fine dell'Ottocento davano vita a delle sezioni territoriali, creando quel tessuto da cui è nata poi la Federazione Italiana della Vela. Dal 2018, con il ritorno dei Campionati Italiani Classi Olimpiche e con l'assegnazione delle Hempel World Cup Series per il biennio 2019 e 2020, la città è tornata a essere un punto di riferimento di questo sport. Dal 14 al 21 aprile prossimi, oltre 600 atleti di 58 nazioni si sfideranno sui 5 campi di regata nelle acque di fronte alla città