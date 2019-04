Incidente per cantiere in A10, km di coda

Gravi disagi al traffico con chilometri di coda in entrambe le direzioni per un incidente sulla autostrada A10 avvenuto nei pressi del casello di Spotorno (Savona), in un tratto a corsia unica in cui è in corso un cantiere. Un'auto è andata a sbattere contro le barriere di protezione tra una corsia e l'altra, nel punto di cambio di carreggiata. La persona a bordo è rimasta ferita in modo non grave. Al momento ci sono 5 chilometri di coda in direzione Savona, e 8 chilometri tra Savona e Spotorno.

Nei giorni scorsi ci sono state diverse prese di posizione sulle decine di cantieri aperti sulle autostrade liguri e ieri il presidente della Regione Giovanni Toti ha chiesto la rimozione della maggior parte prima dei ponti pasquali.