Giampaolo: sfida con Roma vale Europa

(ANSA) - GENOVA, 5 APR - "La gara è importante e va giocata con entusiasmo perché siamo a tre punti dalla Roma. Questo deve essere un grande motivo di orgoglio". Marco Giampaolo carica così la sua Sampdoria in vista del match con i giallorossi in programma domani sera al Ferraris: un partita da vincere per restare incollati nella zona Europa dopo il ko di Torino.

Giampaolo ha annunciato che giocherà dal primo minuto l'ex di turno Gregoire Defrel al fianco di Fabio Quagliarella e poi confida in un pronto recupero anche dal punto di vista mentale da parte della squadra dopo il tour de force di questi giorni: "Mi auguro che i ragazzi facciano appello a tutte le risorse che hanno. Questa è stata una settimana particolare. Si giocano tre partite in sette giorni".