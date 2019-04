Aggrediti da detenuto, agenti indagati per ticket S.Martino

Ci sono anche due agenti di polizia penitenziaria tra i 2.300 indagati nell'ambito dell'inchiesta sui furbetti del ticket all'ospedale San Martino di Genova. Lo conferma l'Uil Pa polizia penitenziaria. "I due poliziotti - afferma Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Pa Polizia Penitenziaria - nel corso del loro servizio, nel 2015, sono stati aggrediti da un detenuto di origine maghrebina, sieropositivo, che dopo essersi tagliato aveva raccolto una tanica di sangue scaraventandolo contro gli agenti. I due poliziotti vennero trasportati in ospedale per gli accertamenti.

Oggi la procura contesta ai due i reati di falsità ideologica, truffa a ente pubblico, accesso abusivo a un sistema informatico e concorso con il medico per non aver pagato il ticket di euro 50 circa. Siamo convinti che verrà fatta immediata chiarezza sul comportamento dei due agenti di Marassi".