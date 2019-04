Pioggia, scuole allagate nello spezzino

Scuole allagate e frane nello Spezzino a causa del maltempo, dove era stata emanata l'allerta gialla per pioggia. A Spezia i piani terra di varie scuole sono stati allagati costringendo il trasferimento ai piani superiori degli alunni. Allagati anche altri edifici, strade, sottopassaggi e la passeggiata a mare. Allagato anche il sottopassaggio per l'imbocco del raccordo autostradale.

In provincia frane e allagamenti nella bassa Val di Vara e in Val di Magra. A Ceparana, nel comune di Bolano, sott'acqua l'intera zona industriale. Alcuni anziani e portatori di handicap di una residenza assistita sono stati aiutati a salire ai piani superiori per sicurezza. Aule scolastiche allagate anche nel Comune di Follo e a Lerici. I vigili del fuoco sono intervenuti nella zona di Arcola per verificare una frana nei pressi di un edificio scolastico. Ad Arcola è esondato il rio Ressora allagando strade, campi e scantinati. I livelli dei fiumi Magra e Vara al momento non preoccupano.