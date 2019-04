Ecco Futura, la Scuola digitale a Genova

(ANSA) - GENOVA, 4 APR - C'erano artisti, come Fabrizio Moro, le istituzioni, ma sopratutto i giovani ad affollare il teatro Carlo Felice per l'apertura di 'Futura', l'evento del ministero dell'Istruzione dedicato alla scuola digitale fino al 6 aprile.

Tra loro il sottosegretario Salvatore Giuliano. Genova, le sue piazze e i suoi palazzi più rappresentativi si trasformeranno in luoghi di sperimentazione e condivisione. Saranno 6.400 i metri quadrati dedicati all'iniziativa. Circa 113 i workshop di formazione e aggiornamento con esperti destinati a 3.500 docenti, a dirigenti scolastici e al personale amministrativo.

Oltre 110 i laboratori per circa 4.000 studenti della Scuola dell'infanzia e del Primo ciclo. Mentre saranno 800 i ragazzi del Secondo ciclo coinvolti in competizioni sull'innovazione.