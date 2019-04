Bucci, domani progetto esecutivo ponte

"Domani saremo in condizioni di firmare il progetto esecutivo di ricostruzione del ponte". Lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci. "Domani avremo tutti i documenti per firmare il piano dopo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Attendiamo per stasera la valutazione d'impatto ambientale semplificata del ministero dell'Ambiente. Sono fiducioso che chiuderemo entro domani, al massimo entro sabato". Col decreto Genova il parere del ministero non sarebbe necessario: "Potrei andare avanti - ha detto Bucci - ma vogliamo tenerne conto".