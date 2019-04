Vigili in borghese contro chi usa il telefono in auto

Quasi triplicate le multe per velocità pericolosa tra il bimestre gennaio-febbraio 2018 e lo stesso periodo del 2019 (da 603 a 1676), aumentate di oltre il 400% le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità, passate da 92 a 520. Sono alcuni dei dati emersi durante la conferenza stampa dell'assessorato alla Sicurezza del Comune di Genova e della polizia locale. Presentati i risultati della campagna del corpo per contrastare comportamenti pericolosi alla guida.

Da inizio 2019 sono stati rafforzati i servizi con telelaser ed etilometri. Il maggiore numero di controlli ha portato a un aumento, ma più contenuto, anche delle sanzioni per guida usando il cellulare (da 200 a 269). Si sta sperimentando nella zona del centro una modalità di controllo che sarà poi estesa in tutta Genova: pattuglie in borghese di vigili urbani, in moto, controlleranno e sanzioneranno in tempo reale chi è al volante al telefono. "In poche ore di test abbiamo avuto risultati elevatissimi" dice il comandante della polizia locale