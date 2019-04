Alluvione di Genova, confermata assoluzione per Paita

La corte d'appello di Genova ha confermato l'assoluzione per Raffaella Paita, attuale deputata Pd ed ex assessora regionale alla protezione civile, per i fatti dell'alluvione del 2014 in cui perse la vita l'ex infermiere Antonio Campanella.

"Sono stati anni durissimi. Non è stato semplice resistere e garantire l'impegno nelle cose in cui credo. Ma ero certa di avere fatto tutto quello che era nelle mie competenze e certa che la verità sarebbe emersa", ha commentato Paita dopo la lettura della sentenza. "Voglio ringraziare il mio avvocato Andrea Corradino - ha continuato la deputata Pd - e anche citare una frase di Leonard Cohen: 'C'è una crepa in ogni cosa ma da lì entra luce'. Ecco io ho sempre avuto fiducia nella giustizia e massimo rispetto per la vittima e per chi ha sofferto". "Non ho mai alzato la voce e mai detto cose fuori posto. Questo è il riconoscimento che ero completamente estranea. Non voglio fare polemiche ma penso anche a cosa scrivevano Grillo e Alice Salvatore sul blog del Movimento".