Samp: Ferrero, su cessione chiacchiere

(ANSA) - GENOVA, 1 APR - "La cessione del club? Per ora solo chiacchiere e distintivi. Ho fatto tante cose e nessuno ne parla, sono felice che tutti la vogliono, non vorrei diventasse come la 'sora camilla: tutti la vonno e nessuno la pija'". Così Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, intervenuto a 'La politica nel pallone', su Gr Parlamento, rispondendo alle voci che vogliono i due fondi York e Pamplona Capital al lavoro per acquistare il club ligure: la trattativa per il momento si sarebbe bloccata sulla cifra per la cessione. Per i due fondi la proposta è di 100 milioni, mentre la richiesta è più alta.

Sull'obiettivo Europa League, Ferrero è fiducioso: "Ce la possiamo fare, mercoledì sarà molto importante a Torino. I ragazzi sono carichi e contenti, e anche loro hanno l'ambizione di arrivare il più in alto possibile. A Torino sarà decisiva, perché abbiamo competitor fortissimi come Atalanta e Fiorentina.

Poi, sabato sera sfideremo la Roma e poi c'è il derby. Un bel calendario, ma noi andremo avanti fino alla morte".