Prandelli, Genoa avrà reazione al 100%

"Ci sarà una reazione al cento per cento. Sono sicuro di quello che sto dicendo". Cesare Prandelli non ha dubbi presentando la gara di mercoledì che vedrà il Genoa affrontare l'Inter al Ferraris. "I valori sono diversi, noi lottiamo per la salvezza loro per la Champions. Ma nel calcio, se la squadra entra in campo concentrazione, determinazione e idee, con la voglia di superare ostacoli, di arrivare primi sul pallone allora le partite sono aperte. Mi auguro - ha aggiunto Prandelli - e sono convinto, di vedere una squadra completamente diversa rispetto a Udine dal punto di vista tattico, nervoso e della concentrazione. Squalificato Criscito, al suo posto in difesa ci sarà Pezzella, mentre in attacco è pronto al rientro Sanabria che "si è allenato bene" e la novità sarà l'ex Juventus Favilli.