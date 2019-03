Montate maxigru per smontaggio pile

Sono state montate le grandi gru provenienti dall'Olanda che dovranno provvedere a smontare le pile Ovest dell'ex viadotto Morandi, a partire dalla pila 5. Nei prossimi giorni potranno essere testate e a breve dovrebbe poter cominciare lo smontaggio in attesa di veder calare anche la terz'ultima trave tampone del lato Ovest. Intanto oggi 31 marzo, giorno che era stato ufficialmente indicato come 'inizio della ricostruzione', proseguono i lavori propedeutici alla 'posa della prima pietra': scavi, demolizioni, spostamento di tubature e di canali idrici mentre gli ingegneri del consorzio Per Genova lavorano rispondere alle osservazioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici come quella che riguarda il tracciato, che potrebbe subire un lieve spostamento più a sud. Intanto è ancora attesa una sorta di valutazione d'impatto ambientale semplificata sul progetto del nuovo ponte da parte del Ministero dell'Ambiente che avrebbe dovuto arrivare la settimana scorsa e che potrebbe arrivare nei prossimi giorni.