Sampdoria-Milan 1-0

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Sampdoria batte Milan 1-0 in uno dei posticipi della 29/a giornata del campionato di serie A.

A regalare il successo dei blucerchiati è un gol di Defrel dopo appena 38" complice un errore di Donnarumma. Il Milan prova a reagire e la Sampdoria va piu' volte vicina al raddoppio. La partita è avvincente e si accende nei minuti finali quando il Milan protesta per un fallo di Murru in area su Piatek ma Orsato lascia giocare, poi va a rivedere l'azione alla Var ma non cambia la decisione tra le proteste dei giocatori rossoneri.