Litigano e si fanno scoprire 4 kg eroina

(ANSA) - GENOVA, 30 MAR - Litigano e i carabinieri, arrivati per tranquillizzare la coppia scoprono circa 5 kg di eroina. E' successo a Genova. Sono stati i vicini di casa a chiamare i carabinieri perché i due, lui tunisino di 27 anni e lei genovese di 23 anni, entrambi pregiudicati, litigavano da ore. Una volta in casa i carabinieri sono riusciti a tranquillizzarli ma hanno notato che il ragazzo guardava costantemente fuori dalla finestra, verso il cortile. Così i militari scesi in cortile hanno scoperto uno zaino dentro il quale, confezionati in 2 sacchi di cellophane trasparenti, c'erano 2,5 chilogrammi di eroina. Così i militari si sono messi a perquisizione l'appartamento trovano, in un cavedio, altri 2,1 kg di eroina.

La droga è stata sequestrata con 2 telefoni cellulari. I due sono stati arrestati.