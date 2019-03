Greenpeace contro allevamenti intensivi

I volontari di Greenpeace di Genova hanno manifestato oggi in Piazza Banchi nel centro storico con lo slogan "All you can M-Eat", invitando i passanti a provare il "Menu PAC-co degli allevamenti intensivi": "una lista di specialità invisibili di cui ci "nutriamo", dall'insalata di nitrati alla zuppa di liquami" hanno spiegato. L'obiettivo dell' iniziativa è "denunciare un sistema di produzione alimentare insostenibile foraggiato anche dai soldi pubblici della Politica Agricola Comune (Pac), che rappresenta circa il 40% del bilancio annuale europeo". Iniziative analoghe si sono svolte contemporaneamente in 25 città italiane.

"Le grandi quantità di ammoniaca provenienti dagli allevamenti intensivi e i residui di pesticidi e fertilizzanti chimici legati alla produzione mangimistica, inquinano acqua, terra e aria" denuncia Greenpeace -. Recentemente l'Ispra ha individuato negli allevamenti intensivi la seconda fonte in Italia per contributo all'inquinamento da 'polveri fini'