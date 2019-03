Toti, 2019 anno svolta porto Genova

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - "Nonostante le difficoltà il 2019 sarà un anno di svolta per il porto di Genova: calata Bettolo dovrebbe entrare in esercizio almeno in parte entro la fine dell'anno, così come il completamento della piattaforma di Vado e moltissimi altri investimenti". Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti stamani a Genova all'assemblea generale di Spediporto. "Abbiamo davanti un anno in cui le maniche dovranno essere ben rimboccate, non mancheranno sudore e difficoltà sia congiunturali che liguri - continua Toti - ma penso che in un anno di duro lavoro con un miliardo di investimenti portuali gestiti attraverso i poteri del commissario, gli interventi alla viabilità accessoria di Genova, il consolidamento della Sopraelevata portuale e tante altre opere in corso nei porti della Liguria oggi si può guardare al futuro se non con ottimismo con la consapevolezza che molto è stato fatto e che molto possiamo ancora fare".