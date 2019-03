Spediporto, piano integri porto e città

(ANSA) - GENOVA, 29 MAR - Un 'bold plan', un piano ambizioso, per fare sì che il porto di Genova possa catturare il massimo delle quote di traffico. Lo ha lanciato l'assemblea degli spedizionieri genovesi riuniti in Spediporto oggi a Genova.

"Significa una visione del porto che abbracci banchine portuali, aeroporto e Valpolcevera (proprio l'area colpita dal crollo del ponte Morandi, ndr) destinata a diventare una Zona logistica semplificata e trait d'union con i retroporti e i magazzini della Valpolcevera devono diventare tutti magazzini doganali" dice il presidente di Spediporto Alessandro Pitto. Il crollo del ponte, ricordato anche nel titolo dell'assemblea 'Webridgeworlds' oltre alle vittime e ai danni ha fermato la crescita del porto di Genova che ha chiuso con una perdita dello 0,5% dei traffici.